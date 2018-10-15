"Салават Юлаев" прокомментировал информацию об интересе к Нюландеру

"Салават Юлаев" не интересуется шведским форвардом "Торонто" Вильямом Нюландером.

Вчера Sportsnet сообщил о том, что нападающий, который до сих пор не подписал новый контракт с "Мэйпл Лифс", может перебраться в уфимский клуб.

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Салавата Юлаева", информация об интересе к Нюландеру не имеет под собой оснований.

В прошедшем сезоне 22-летний швед провел 82 матча за "Торонто" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (20+41) очко. В плей-офф в 7 матчах он набрал 4 (1+3) очко.(Евгений Белоусов)