"Салават Юлаев" продлил контракт с Паниным на три года

"Салават Юлаев" продлил контракт с защитником Григорием Паниным, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2010/21.

Панин перешел в уфимскую команду из ЦСКА после сезона-2016/17. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ он провел 42 матча и набрал 11 (3+8) очков. На его счету также одна шайба в двух встречах плей-офф.