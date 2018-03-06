13:55 | Хоккей — КХЛ

"Салават Юлаев" продлил контракт с Паниным на три года


"Салават Юлаев" продлил контракт с защитником Григорием Паниным, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2010/21.

Панин перешел в уфимскую команду из ЦСКА после сезона-2016/17. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ он провел 42 матча и набрал 11 (3+8) очков. На его счету также одна шайба в двух встречах плей-офф.

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/grigoriy-panin-prodlil-kontrakt-s-salavatom-yulaevym/

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