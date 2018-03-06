"Салават Юлаев" продлил контракт с Паниным на три года

"Салават Юлаев" продлил контракт с защитником Григорием Паниным, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2010/21.
Панин перешел в уфимскую команду из ЦСКА после сезона-2016/17. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ он провел 42 матча и набрал 11 (3+8) очков. На его счету также одна шайба в двух встречах плей-офф.
Официально - мы продлили контракт с Паниным на три сезона!https://t.co/F0Z9h1cdkg pic.twitter.com/JwifKSlb8Z– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 6 марта 2018 г.
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