"Салават Юлаев" прервал серию из трех поражений, обыграв "Сибирь"

"Салават Юлаев" на своем льду обыграл "Сибирь" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Энвер Лисин, реализовавший большинство. Для форварда уфимцев этот точный бросок стал третьим в сезоне, ранее он оформил дубль во встрече с "Сочи".

Отметим, что "Салават" прервал серию из трех поражений подряд. "Сибирь", в свою очередь, уступила во второй игре кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Сбирь" (Новосибирск) – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Лисин - 3 (бол., Гареев, Арзамасцев), 16:23 - 1:0. Логинов - 3 (бол., Умарк, Ларсен), 19:51 - 2:0. Лазарев - 2 (Макаров), 27:08 - 3:0.

Вратари: Скривенс - Салак.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 34 (16+12+6) - 18 (3+6+9).

Судьи: Васильев, Комаров.

8 октября. Уфа. "Уфа Арена".