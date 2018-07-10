"Салават Юлаев" представил форму для предсезонных турниров

"Салават Юлаев" презентовал новую форму команды для предсезонных матчей, сообщается в официальном Инстаграме клуба.

- В руках сервисмена Сергея Бухтиярова форма "Салавата Юлаева" для предсезонных турниров: "Кубка Губернатора Челябинской области" и "Кубка Республики Башкортостан", - отмечается в сообщении.

Хоккеисты клуба возвращаются к работе 11 июля. До 15 числа они будут проходить медицинский осмотр, а 15 отправятся в Финляндию, где проведет первый предсезонный сбор. Он продлится до 27 июля. До 13 августа команда будет заниматься в Уфе, а 14-18 августа сыграет на Кубке губернатора Челябинской области. С 25 по 28 августа уфимцев ожидает еще один турнир - Кубок Республики Башкортостан.

Напомним, в прошлом сезоне "Салават" вылетел в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции, уступив "Трактору" (3-4).