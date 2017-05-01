"Салават Юлаев" подтвердил уход Воробьева и расстался с Леписто

"Салават Юлаев" расстался с 11 игроками, сообщает официальный сайт клуба. Клуб не стал продлевать истекающие соглашения десятерых хоккеистов, включая Сами Леписто - самого результативного защитника команды в минувшем сезоне. В регулярном чемпионате финн набрал 31 (6+25) очко, а также отметился 3 передачами в плей-офф.

Также новые контракты не предложены Андрею Гаврилову, Денису Бодрову, Дмитрию Черных, Игорю Григоренко, Томашу Мертлю, Дмитрию Макарову, Денису Паршину, Сергею Соину и Александру Нестерову.

Кроме того, как сообщалось ранее, команду покидает Михаил Воробьев, который продолжит карьеру в "Филадельфии". Права на игрока по-прежнему остаются за уфимцами. В минувшем сезоне Воробьев провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В активе хоккеиста также пять игр в плей-офф.

Нападающему Степану Хрипунову, чей контракт также завершился, сделано квалификационное предложение.