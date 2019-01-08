"Салават Юлаев" победил "Куньлунь" благодаря дублям Хартикайнена и Хохрякова

"Салават Юлаев" обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:4. Дублями в составе уфимского клуба отметились нападающие Теему Хартикайнен и Петр Хохряков.

"Салават Юлаев" набрал 56 очков и закрепился на 6-м месте в Восточной конференции. "Куньлунь" с 41 баллом располагается на 9-й строчке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Куньлунь" (Пекин) - 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)

Голы: Умарк - 6 (бол., Хартикайнен), 0:54 - 1:0. Сето - 1 (Локхарт, Лофквист), 2:06 - 1:1. Лофквист - 2, 9:07 - 1:2. Ткачев - 3 (Коледов, Кугрышев), 21:29 - 2:2. Лофквист - 3 (Сквайрз, Сан-Пьер), 25:59 - 2:3. Хохряков - 7 (Бурдасов, Рыбин), 33:31 - 3:3. Хартикайнен - 15 (Сергеев, Умарк), 35:14 - 4:3. Бурдасов - 16 (бол., Хохряков, Ткачев), 36:45 - 5:3. Хартикайнен - 16 (Умарк), 41:43 - 6:3. Палола - 14 (Сквайрз, Лофквист), 51:39 - 6:4. Хохряков - 8 (бол., Ткачев, Бурдасов), 56:54 - 7:4.

Вратари: Метсола - Кархунен.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 37 (13+17+7) - 30 (16+8+6).

Судьи: Кислов, Рогачев.

8 января. Уфа. "Уфа-Арена".

Все о КХЛ - здесь