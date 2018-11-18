"Салават Юлаев" победил "Барыс"

"Салават Юлаев" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающий Теему Хартикайнен, а также защитники Павел Коледов и Артем Сергеев.

"Салават Юлаев" набрал 37 очков и полнялся на 6-е место на Востоке. "Барыс" с 40 баллами располагается на 5-й строчке.

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"Барыс" (Астана) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хартикайнен - 7 (бол., Умарк, Кугрышев), 25:16 - 0:1. Коледов - 3 (Майоров), 34:21 - 0:2. Сергеев - 3 (мен., п.в., Хохряков, Семенов), 57:06 - 0:3.

Вратари: Карлссон (56:50 - 57:06) - Метсола.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 30 (9+12+9) - 30 (6+9+15).

Судьи: Гашилов, Цыплаков.

18 ноября. Астана. "Барыс-Арена".

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