"Салават Юлаев" по буллитам обыграл "Куньлунь"

"Салават Юлаев" обыграл "Куньлунь" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Грег Сквайрз и Олли Палола. У гостей забивали Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, в активе которого также решающий буллит.

"Салават Юлаев" набрал 64 очка и занимает шестое место на Востоке. У "Куньлуня" 44 очка и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Солодухин - 6 (Рыбин, Сергеев), 18:24 - 0:1. Сквайрз - 3 (Бартли, Лофквист), 32:30 - 1:1. Палола - 15 (бол., Лофквист, Латта), 37:29 - 2:1. Кугрышев - 15 (бол., Хохряков, Ткачев), 54:51 - 2:2.

Победный буллит: Кугрышев.

Вратари: Лазушин - Кареев.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 38 (6+15+15+2) - 32 (13+5+9+5).

Судьи: Белов, Сидоренко.

22 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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