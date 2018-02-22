"Салават Юлаев" перенес открытую тренировку из-за эпидемии гриппа

"Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил о переносе открытой тренировки для болельщиков на неопределенный срок. Такое решение было принято из-за эпидемии гриппа и ОРВИ на территории Уфы.

"Также на некоторое время будет закрыт доступ на тренировки для представителей СМИ. Клуб приносит свои извинения и просит с пониманием отнестись к данной ситуации – впереди важные заключительные игры регулярного чемпионата КХЛ", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Салават" идет на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.