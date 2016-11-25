"Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" в гостях проиграло в матче регулярного чемпионата КХЛ "Салавату Юлаеву" со счетом 1:2. Бело-голубые смогли забросить первыми. Во втором периоде уфимцы забили ответный гол, а в третьем – вышли вперед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Динамо" (Москва) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Карсумс – 6 (Робинсон, Цветков), 18:36 – 0:1. Леписто – 5 (Хартикайнен), 36:57 – 1:1. Майоров – 4 (Хартикайнен, Дм. Макаров), 52:57 – 2:1.

Вратари: Гаврилов – Еременко (58:49).

Штраф: 6 – 29.

Броски: 22 (4+11+7) – 25 (8+9+8).

Судьи: Гашилов, Ержабек.

25 ноября. Уфа. "Уфа Арена".