"Салават Юлаев" одержал победу над "Ладой"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" со счетом 4:2. Преимущество уфимцы добыли в третьем периоде, забросив две шайбы. Голы на счету Энвера Лисина и Кирилла Капризова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Лада" (Тольятти) - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Лисин - 8 (Макаров, Е. Бодров), 23:39 - 1:0. Хрипунов - 2 (Хартикайнен, Умарк), 24:53 - 2:0. Шенфельд - 7 (Гуркин, Белоусов), 33:23 - 2:1. Бочаров - 8 (А. Стрельцов), 37:03 - 2:2. Лисин - 9 (Макаров, Арзамасцев), 49:39 - 3:2. Капризов - 11 (Хрипунов), 53:02 - 4:2.

Вратари: Гаврилов (Сведберг, 40:00) - Масальскис (59:04).

Штраф: 10 - 2.

Броски: 29 (8+9+12) - 32 (11+14+7).

Судьи: Белов, Цыплаков.

8 ноября. Уфа. "Уфа Арена".