"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" в финале Кубка губернатора Челябинской области

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" в финальном матче Кубка губернатора Челябинской области со счетом 3:4 (2:1, 1:2, 0:1).

В составе "Салавата Юлаева" заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (дубль), Филип Ларсен и Петр Хохряков. У "Трактора" отличились Ник Бэйлен, Пол Щехура и Евгений Рясенский.

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Кубок губернатора Челябинской области

"Трактор" (Челябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Бэйлен - 1 (Гюнге, Шинин), 0:31 - 1:0. Федоров - 2 (бол.), 3:35 - 1:1. Щехура - 3 (Гюнге), 9:42 - 2:1. Рясенский - 1 (Щехура, Глинкин), 32:32 - 3:1. Ларсен - 2 (Умарк), 38:43 - 3:2. Федоров - 3 (бол.), 39:55 - 3:3. Хохряков - 4 (мен., Жарков), 53:30 - 3:4.

Вратари: Демченко (58:21 - 58:57, 59:05 - 59:09, 59:20) - Метсола.

Судьи: Гусев, Раводин.

18 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.