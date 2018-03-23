19:11 | Хоккей — КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и вышел вперед в серии

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"Салават Юлаев" в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина на своей площадке обыграл "Трактор" со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Антон Бурдасов.

Счет в серии стал 3-2 в пользу уфимского клуба. Шестой матч пройдет 25 марта в Челябинске.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Пятый матч

"Салават Юлаев" (Уфа)  - "Трактор" (Челябинск) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Бурдасов - 3 (бол., Скривенс, Умарк), 53:09 - 1:0.

Вратари: Скривенс - Демченко (57:40).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 36 (16+13+7) - 25 (6+9+10).

Судьи: Наумов, Одиньш.

23 марта. Уфа. "Уфа Арена".

Счет в серии: 3-2 (1:2, 3:2 ОТ, 3:2, 1:4)

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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Bemep74

пойду пока футбол гляну с бразильцами.

20:11

Bemep74

Урал Батыр, к окулисту сходи и пересмотри тот матч...

20:07

Bemep74

Kurt, про большинство даже не напоминай... тихий ужас. когда-то сю в меньшенстве 4-1 обыгрывали, а тут в зону не можем войти. хз что с трактором

20:07

Урал Батыр

Bemep74, иди проспись. Куплено у них видите ли, матчи))

20:04

Bemep74

Урал Батыр, кстати, научись пользоваться знаками препинания. А так же выделять цитаты. Это просьба

20:03

Bemep74

Урал Батыр, я сказал с первой ЗАСЛУЖЕННОЙ победой, выиграй сегодня трактор, то я бы рад был, но это было бы случайно, так же как и первая победа сю. А про вторую победу башнефти вообще молчу, куплено судейство после двух банок. Сегодня да, заслуженно выиграли

20:01

Bemep74

13-й воин, согласен

19:57

Kurt

В атаке и средней зоне играли просто ужасно. Постоянные потери, неточные передачи. Собранности - ноль. Большинство пропало (а после 7 игр этого плей-офф были сказочные 34,5% реализации). Надо собираться, выигрывать дома и переводить в 7й матч.

19:57

azmon

Bemep74 Спасибо

19:53

Урал Батыр

Bemep74 ну что тут сказать... поздравляю башкирят с первой заслуженной победой. Вообще-то, 3-я победа. Да и не стоит название национальности писать в таком тоне. Я бы ответил подобным образом, но воспитание не позволяет.

19:51

Bulldozer W

На что рассчитываем? Победа дома? А потом? Уфу с победой!!!

19:40

13-й воин

Самая отвратительная игра Трактора в серии.Надеюсь на решающую в Уфе.

19:35

Bemep74

ну что тут сказать... поздравляю башкирят с первой заслуженной победой

19:14

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