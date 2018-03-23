"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и вышел вперед в серии

"Салават Юлаев" в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина на своей площадке обыграл "Трактор" со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Антон Бурдасов.
Счет в серии стал 3-2 в пользу уфимского клуба. Шестой матч пройдет 25 марта в Челябинске.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/2 финала
Пятый матч
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Бурдасов - 3 (бол., Скривенс, Умарк), 53:09 - 1:0.
Вратари: Скривенс - Демченко (57:40).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 36 (16+13+7) - 25 (6+9+10).
Судьи: Наумов, Одиньш.
23 марта. Уфа. "Уфа Арена".
Счет в серии: 3-2 (1:2, 3:2 ОТ, 3:2, 1:4)
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Bemep74
пойду пока футбол гляну с бразильцами.
20:11
Bemep74
Урал Батыр, к окулисту сходи и пересмотри тот матч...
20:07
Bemep74
Kurt, про большинство даже не напоминай... тихий ужас. когда-то сю в меньшенстве 4-1 обыгрывали, а тут в зону не можем войти. хз что с трактором
20:07
Урал Батыр
Bemep74, иди проспись. Куплено у них видите ли, матчи))
20:04
Bemep74
Урал Батыр, кстати, научись пользоваться знаками препинания. А так же выделять цитаты. Это просьба
20:03
Bemep74
Урал Батыр, я сказал с первой ЗАСЛУЖЕННОЙ победой, выиграй сегодня трактор, то я бы рад был, но это было бы случайно, так же как и первая победа сю. А про вторую победу башнефти вообще молчу, куплено судейство после двух банок. Сегодня да, заслуженно выиграли
20:01
Bemep74
13-й воин, согласен
19:57
Kurt
В атаке и средней зоне играли просто ужасно. Постоянные потери, неточные передачи. Собранности - ноль. Большинство пропало (а после 7 игр этого плей-офф были сказочные 34,5% реализации). Надо собираться, выигрывать дома и переводить в 7й матч.
19:57
azmon
Bemep74 Спасибо
19:53
Урал Батыр
Bemep74 ну что тут сказать... поздравляю башкирят с первой заслуженной победой. Вообще-то, 3-я победа. Да и не стоит название национальности писать в таком тоне. Я бы ответил подобным образом, но воспитание не позволяет.
19:51
Bulldozer W
На что рассчитываем? Победа дома? А потом? Уфу с победой!!!
19:40
13-й воин
Самая отвратительная игра Трактора в серии.Надеюсь на решающую в Уфе.
19:35
Bemep74
ну что тут сказать... поздравляю башкирят с первой заслуженной победой
19:14