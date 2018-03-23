"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и вышел вперед в серии

"Салават Юлаев" в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина на своей площадке обыграл "Трактор" со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Антон Бурдасов.

Счет в серии стал 3-2 в пользу уфимского клуба. Шестой матч пройдет 25 марта в Челябинске.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Пятый матч

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Бурдасов - 3 (бол., Скривенс, Умарк), 53:09 - 1:0.

Вратари: Скривенс - Демченко (57:40).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 36 (16+13+7) - 25 (6+9+10).

Судьи: Наумов, Одиньш.

23 марта. Уфа. "Уфа Арена".

Счет в серии: 3-2 (1:2, 3:2 ОТ, 3:2, 1:4)

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