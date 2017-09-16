"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" и продлил победную серию

"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для уфимцев эта победа стала четвертой кряду, красно-белые потерпели поражение во второй раз подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Денис Куляш, Филип Ларсен, Линус Умарк, Теему Хартикайнен и Игорь Макаров, по две передачи отдали Энвер Лисин и Йоонас Кемппайнен. У гостей дублем отметился Анатолий Никонцев, также голы забивали Игорь Мирнов и Артем Воронин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Спартак" (Москва) – 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы: Макаров - 2 (Лисин, Коротков), 0:34 - 1:0. Куляш - 2 (Макаров, Лисин), 6:09 - 2:0. Хартикайнен - 4 (бол., Кемппайнен), 8:59 - 3:0. Никонцев - 1 (мен.), 10:43 - 3:1. Мирнов - 3 (бол., Лаюнен, Стоа), 22:33 - 3:2. Умарк - 5 (Кемппайнен, Майоров), 35:18 - 4:2. Воронин - 1, 40:50 - 4:3. Ларсен - 7 (Кокарев, Федоров), 54:30 - 5:3. Никонцев - 2 (Ал. Бондарев, Провольнев), 58:59 - 5:4.

Вратари: Скривенс - Свенссон (Беспалов, 6:09, 59:39).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 27 (11+6+10) - 17 (5+7+5).

Судьи: Морозов, Сергеев.

16 сентября. Уфа. "Уфа Арена".