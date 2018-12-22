"Салават Юлаев" обыграл "Северсталь"

"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Северсталь" со счетом 3:2. Победный гол забил Артем Сергеев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Монахов - 3 (бол.), 16:42 - 0:1. Арзамасцев - 3 (Кугрышев, Ткачев), 30:20 - 1:1. Михнов - 3 (бол., Вовченко, Гераськин), 38:05 - 1:2. Кугрышев - 12 (бол., Умарк, Ларсен), 41:42 - 2:2. Сергеев - 4 (Ткачев), 51:28 - 3:2.
Вратари: Метсола - Фурх.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 38 (12+12+14) - 24 (5+7+12).
Судьи: Гофман, Спирин.
22 декабря. Уфа. "Уфа-Арена".
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