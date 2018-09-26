"Салават Юлаев" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе уфимского клуба дублем отметился защитник Филип Ларсен.
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"Динамо" (Минск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы: Ларсен - 3 (бол., Кугрышев, Умарк), 21:22 - 0:1. Ларсен - 4 (бол., Умарк, Хартикайнен), 30:35 - 0:2. Коледов - 1 (бол., Федоров, Бурдасов), 32:23 - 0:3. Осипов - 1 (бол., А. Костицын), 49:59 - 1:3.
Вратари: Энрот - Метсола.
Штраф: 39 - 16.
Броски: 21 (10+4+7) - 17 (6+6+5).
Судьи: Белов, Бирин.
26 сентября. Минск. "Минск-Арена".