"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в овертайме седьмого матча и вышел в полуфинал Восточной конференции

"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. Уфимский клуб выиграл серию 4-3 и проходит в следующий раунд Кубка Гагарина.

"Салават" проигрывал 0:1 после первого периода, у омичей отличился Семен Кошелев. Во втором периоде счет сравнял Антон Бурдасов, в третьем Теему Хартикайнен вывел уфимцев вперед, однако "Авангард" смог сравнять счет за 17 секунд до конца третьего периода при игре 6 на 3. Шайбу забросил Максим Чудинов. Победу "Салавату" в овертайме принес точный бросок Максима Гончарова.

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1/4 финала

Седьмой матч

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск) – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кошелев - 3, 11:52 - 0:1. Бурдасов - 2 (Панин, Саюстов), 28:27 - 1:1. Хартикайнен - 3 (Панин), 57:50 - 2:1. Чудинов - 2 (бол., Березин), 59:43 - 2:2. Гончаров - 1 (Лисин), 72:16 - 3:2.

Вратари: Скривенс - Фурх (58:51 - 59:43).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 37 (7+6+16+8) - 41 (16+9+8+8).

Судьи: Белов, Кулаков.

14 марта. Уфа. "Уфа Арена".

Счет в серии: 4-3