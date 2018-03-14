"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в овертайме седьмого матча и вышел в полуфинал Восточной конференции

"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. Уфимский клуб выиграл серию 4-3 и проходит в следующий раунд Кубка Гагарина.
"Салават" проигрывал 0:1 после первого периода, у омичей отличился Семен Кошелев. Во втором периоде счет сравнял Антон Бурдасов, в третьем Теему Хартикайнен вывел уфимцев вперед, однако "Авангард" смог сравнять счет за 17 секунд до конца третьего периода при игре 6 на 3. Шайбу забросил Максим Чудинов. Победу "Салавату" в овертайме принес точный бросок Максима Гончарова.
КХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
Седьмой матч
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск) – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кошелев - 3, 11:52 - 0:1. Бурдасов - 2 (Панин, Саюстов), 28:27 - 1:1. Хартикайнен - 3 (Панин), 57:50 - 2:1. Чудинов - 2 (бол., Березин), 59:43 - 2:2. Гончаров - 1 (Лисин), 72:16 - 3:2.
Вратари: Скривенс - Фурх (58:51 - 59:43).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 37 (7+6+16+8) - 41 (16+9+8+8).
Судьи: Белов, Кулаков.
14 марта. Уфа. "Уфа Арена".
Счет в серии: 4-3
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Авангард Омск
- Антон Бурдасов
- Максим Чудинов
- Максим Гончаров
- Семен Кошелев
- Теему Хартикайнен
Дон_Румата
Круть
20:32
Тахир Забиздуллин
И уфимцам и омичам СПАСИБО за эту серию!!!!!!!!!! Настоящий хоккей!!!!!
20:31
023
У Омска, к сожалению, очередной сезон пустых надежд. Соглашусь с одним из предыдущих комментаторов, что перемены назрели. Хотя, как по мне, в руководстве перемены назревали перед этим сезоном. Все три предыдущих года (этот в счет не беру) ставилась задача - финал конференции, и ни разу она не была выполнена. А Владимиру Тимофеевичу вновь предлагали контракт. Единственный положительный момент - есть вокруг кого команду строить, многие наши молодые парни раскрылись. Что же, ждем перемен - и продолжаем верить в команду.
20:16
Женек10
шедевр серия. авангард сам протупил в большинстве
20:14
Valdemar 69
да уж это не денежный запад тут ХОККЕЙ)
20:12
sheitan
Да, Уфу с победой, а моему Авангарду респект за такую серию! Команда преобразилась! Но перемены в руководстве назврели, Шалаевым пора на выход.
20:10
023
Уфу - с победой! Авангарду спасибо за эти 7 игр плей-офф, однако в целом весь сезон - провальный. Салавату Юлаеву - удачи в дальнейшей борьбе за Кубок Гагарина.
20:09
redgy
Хороший матч! Только на таких играх и держится КХЛ) Обе команды были хороши, Уфу с победой!
20:08
rusfed 2.0
Чем дальше от ротенбергов, тем настоящее хоккей
20:07
tagov
малорики ваще!
20:05