"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" и продлил победную серию до трех матчей

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Авангард" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу уфимцам принес точный бросок Антона Бурдасова.
Отметим, что для "Салавата Юлаева" эта победа стала третьей подряд. "Авангард", в свою очередь, потерпел третье поражение в четырех последних играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Рау - 11 (бол., Кугрышев), 13:39 - 1:0. Лисин - 9, 33:24 - 1:1. Бурдасов - 11 (бол., Ларсен, Умарк), 55:39 - 1:2.
Вратари: Фурх (59:22) - Кареев.
Штраф: 18 - 8.
Броски: 30 (12+8+10) - 24 (9+10+5).
Судьи: Беляев, Кислов.
27 декабря. Омск. "Арена Омск".
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