"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" и продлил победную серию до трех матчей

"Салават Юлаев" на выезде обыграл "Авангард" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу уфимцам принес точный бросок Антона Бурдасова.

Отметим, что для "Салавата Юлаева" эта победа стала третьей подряд. "Авангард", в свою очередь, потерпел третье поражение в четырех последних играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Рау - 11 (бол., Кугрышев), 13:39 - 1:0. Лисин - 9, 33:24 - 1:1. Бурдасов - 11 (бол., Ларсен, Умарк), 55:39 - 1:2.

Вратари: Фурх (59:22) - Кареев.

Штраф: 18 - 8.

Броски: 30 (12+8+10) - 24 (9+10+5).

Судьи: Беляев, Кислов.

27 декабря. Омск. "Арена Омск".