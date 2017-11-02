"Салават Юлаев" объявил конкурс на создание нового логотипа клуба

"Салават Юлаев" запустил конкурс на создание нового логотипа клуба. Победитель получит премию - денежную сумму в размере 100 000 рублей.
- Салават Юлаев – национальный герой Башкортостана. Он боролся за права своего народа, за возможность вернуть захваченную землю и сохранить свою религию и обычаи. С тех пор прошло более 200 лет, за которые Салават Юлаев стал брендом №1 в республике, символизируя силу, мудрость и гордость её жителей.
Нынешний логотип, претерпевая незначительные реформирования, не менялся по своей сути около 20 лет. Сегодня настало время обновления и хоккейный клуб "Салават Юлаев" объявляет открытый конкурс на создание нового логотипа команды! - говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте.
Конкурс на новый логотип!– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 1 ноября 2017 г.
Присылайте свои работы на logo@hcsalavat.ruhttps://t.co/4jAqcpPDVg pic.twitter.com/QsjqPeskTM
Дополнительная информация
http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/konkurs-na-novyy-logotip/