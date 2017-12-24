"Салават Юлаев" не будет наказывать Вестерлунда за удаление в матче с "Сибирью"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд заявил, что клуб не будет наказывать главного тренера команды Эркку Вестерлунда за удаление в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (6:3).

– Со стороны клуба к Вестерлунду санкций никаких не будет, – цитирует ТАСС Вайсфельда. – Какие санкции? Может он таким образом игру выиграл? Лига его уже оштрафовала.

Напомним, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал Вестерлунда. Во втором периоде финский специалист вышел на лед в результате спора с арбитрами. Вестерлунд посчитал, что судьи неправильно дали уфимцам удаление за нарушение численного состава. За это арбитры удалили тренера до конца матча, а лига подвергла специалиста денежному штрафу.