"Салават Юлаев" на выезде разгромил "Трактор"

"Трактор" дома уступил "Салавату Юлаеву" (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Максим Майоров, Тему Хартикайнен, Александр Кадейкин и Петр Хохряков.

Уфимский клуб набрал 15 очков и занимает третье место на востоке. У "Трактора" семь очков и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Хохряков – 1 (мен.), 13:46 – 0:1. Кадейкин – 3 (мен.), 39:59 – 0:2. Хартикайнен – 3 (Коледов, Федоров), 43:42 – 0:3. Майоров – 3 (Ларсен, Метсола), 49:44 – 0:4. Бурдасов – 8 (Хохряков, Майоров), 58:28 – 0:5.

Вратари: Демченко – Метсола.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 33 (8+12+13) – 25 (7+5+13).

Судьи: Беляев, Гашилов.

24 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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