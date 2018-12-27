"Салават Юлаев" и "Торпедо" обменялись игроками

"Салават Юлаев" и "Торпедо" обменялись хоккеистами, информирует официальный сайт КХЛ. К нижегородскому клубу присоединился защитник Илья Назаревич, а в Уфу отправился защитник Юрий Сергиенко.

В текущем сезоне 26-летний Назаревич провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 очко. 23-летний Сергиенко принял участие в 33 встречах, в его активе 6 (4+2) баллов.

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