"Салават Юлаев" и "Торпедо" обменялись игроками

"Салават Юлаев" и "Торпедо" обменялись хоккеистами, информирует официальный сайт КХЛ. К нижегородскому клубу присоединился защитник Илья Назаревич, а в Уфу отправился защитник Юрий Сергиенко.
#hcsalavat и @torpedonn произвели обмен ↔️ В наш клуб перешёл защитник Юрий Сергиенко, а в обратном направлении проследовал Илья Назаревич❗ @khl– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 27 декабря 2018 г.
Подробнее 👉https://t.co/jMoRA3JTyv pic.twitter.com/ErvoGBq6sH
В текущем сезоне 26-летний Назаревич провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 очко. 23-летний Сергиенко принял участие в 33 встречах, в его активе 6 (4+2) баллов.
Загрузка...