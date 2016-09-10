"Салават Юлаев" дома уступил минскому "Динамо"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил минскому "Динамо" – 1:2. Решающую шайбу за четыре с половиной минуты до конца третьего периода забросил нападающий Мэтт Эллисон.

Подопечные Игоря Захаркина потерпели четвертое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Динамо" (Минск) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Степанов – 2 (бол., Костицын, Граньяни), 31:03 – 0:1. Е. Бодров – 1 (Арзамасцев, Макаров), 55:19 – 1:1. Эллисон – 1 (Лингле, Павлович), 55:31 – 1:2.

Вратари: Сведберг (59:32) – Скривенс.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 35 (5+15+15) – 28 (14+7+7).

Судьи: Букин, Ержабек.

10 сентября. Уфа. "Уфа Арена".