"Салават Юлаев" дома обыграл "Автомобилист"

"Салават Юлаев" на своем льду нанес поражение "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 5:1. "Автомобилист" в последних 9 матчах потерпел 8 поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Капризов – 4 (Хрипунов, Мих. Воробьев), 5:21 – 1:0. Капризов – 5 (Макаров, Мих. Воробьев), 9:35 – 2:0. Куляш – 4 (Е. Бодров, Макаров), 11:18 – 3:0. Лисин – 4 (Е. Бодров), 38:51 – 4:0. Голышев – 3 (Симаков, Торченюк), 39:01 – 4:1. Лисин – 5 (Макаров), 55:28 – 5:1.

Вратари: Сведберг – Сохатский (Устинский, 11:18).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 32 (16+8+8) – 24 (6+13+5).

Судьи: Бутурлин, Комаров.

13 октября. Уфа. "Уфа Арена".