"Салават Юлаев" – болельщикам: "Валидол – это плацебо, так что нервничайте и выплескивайте эмоции на трибунах"

"Салават Юлаев" после победы над "Авангардом" (3:2 ОТ) в седьмом матче 1/4 финала Восточной конференции в Твиттере обратился к болельщикам. В пресс-службе отметили, что фанатам во время игр не стоит принимать валидол, а нужно верить в команду и выплескивать эмоции на трибунах.

Уфимцы победили омский клуб в серии со счетом 4:3 и вышли в 1/2 финала "Востока", где сыграют с "Трактором".

"А сейчас мы всех шокируем. Валидол это плацебо и его медицинская эффективность не доказана, как и у всевозможных настоек и корвалолов. Так что нервничайте, выплескивайте эмоции на трибунах и верьте. На том мир и держится. Так и живем", – говорится в сообщении "Салавата Юлаева" в Твиттере.

Лучшая серия за два года. "Салават" и "Авангард" завершили триллер