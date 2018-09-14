"Салават" вел 3:0 и 4:1, но проиграл "Ак Барсу" по буллитам

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступил "Ак Барсу" (4:5 Б). Победный буллит на счету Александра Бурмистрова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 4:5 Б (2:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Кадейкин - 2 (Семенов, Солодухин), 9:42 - 1:0. Ткачев - 1 (бол., Хохряков, Основин), 17:22 - 2:0. Умарк - 1 (бол., Кемппайнен), 31:16 - 3:0. Лукоянов - 1 (Михеев, Педан), 34:29 - 3:1. Бурдасов - 6 (бол., Ларсен, Ткачев), 39:57 - 4:1. Клинкхаммер - 1 (Абросимов, Кара), 47:56 - 4:2. Ландер - 2 (Секач), 51:42 - 4:3. Зарипов - 1 (Постма), 55:28 - 4:4.

Победный буллит: Бурмистров.

Вратари: Кареев - Шарыченков (Подъяпольский, 40:00).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 30 (9+8+9+4) - 38 (10+9+18+1).

Судьи: Оленин, Франо.

14 сентября. Уфа. "Уфа-Арена".