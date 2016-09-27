17:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Салават" в гостях победил "Кузню"

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"Салават Юлаев" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил новокузнецкий "Металлург" – 3:0. "Кузня" потерпела седьмое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Лисин – 3 (Арзамасцев), 21:34 – 0:1. Майоров – 1 (Умарк), 40:36 – 0:2. Д. Воробьев – 1 (п.в.), 59:06 – 0:3.

Вратари: Бирюков (58:51 – 59:06) – Гаврилов.

Штраф: 18 – 29.

Броски: 29 (10+6+13) – 45 (16+18+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

27 сентября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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