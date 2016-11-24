"Салават" сыграет с московским "Динамо" в ретроформе

"Салават Юлаев" представил ретроформу, в которой проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо", информирует официальный сайт уфимцев. Экипировка изготовлена по случаю 55-летия "Салавата". Форму разработал Михаил Антипин.

Дизайн основан на комплекте 1974 года, но адаптирован под актуальные клубные цвета. Через некоторое время свитера будут выставлены на благотворительном аукционе.

Ранее стало известно, что "Динамо" также сыграет в ретроформе. Бело-голубые сделают это это по просьбе принимающей стороны.