"Салават" разгромил "Нефтехимик"

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" – "Нефтехимик" закончился крупной победой уфимцев – 6:0. Две шайбы забросил Денис Кокарев, по одной – Илья Зубов, Максим Майоров, Антон Лазарев и Филип Ларсен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
Голы: Зубов – 1 (бол., Умарк, Хартикайнен), 2:36 – 1:0. Кокарев – 3 (Зубов, Федоров), 31:10 – 2:0. Майоров – 1 (Коротков, Лазарев), 49:46 – 3:0. Лазарев – 1, 52:09 – 4:0. Ларсен – 5 (Умарк, Кемппайнен), 54:01 – 5:0. Кокарев – 4 (Зубов, Федоров), 54:19 – 6:0.
Вратари: Скривенс – Макаров (Ежов, 54:01).
Штраф: 18 – 14.
Броски: 36 (11+14+11) – 24 (6+8+10).
Судьи: Кислов, Франо.
3 сентября. Уфа. "Уфа Арена".
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Нефтехимик (Хоккей)
- Денис Кокарев
- Максим Майоров
- Илья Зубов
- Филип Ларсен
- Антон Лазарев
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