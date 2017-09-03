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16:50 | Хоккей — КХЛ

"Салават" разгромил "Нефтехимик"


Матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев""Нефтехимик" закончился крупной победой уфимцев – 6:0. Две шайбы забросил Денис Кокарев, по одной – Илья Зубов, Максим Майоров, Антон Лазарев и Филип Ларсен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Голы: Зубов – 1 (бол., Умарк, Хартикайнен), 2:36 – 1:0. Кокарев – 3 (Зубов, Федоров), 31:10 – 2:0. Майоров – 1 (Коротков, Лазарев), 49:46 – 3:0. Лазарев – 1, 52:09 – 4:0. Ларсен – 5 (Умарк, Кемппайнен), 54:01 – 5:0. Кокарев – 4 (Зубов, Федоров), 54:19 – 6:0.

Вратари: Скривенс – Макаров (Ежов, 54:01).

Штраф: 18 – 14.

Броски: 36 (11+14+11) – 24 (6+8+10).

Судьи: Кислов, Франо.

3 сентября. Уфа. "Уфа Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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