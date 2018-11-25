"Салават" разгромил минское "Динамо", Умарк отдал 4 передачи

"Салават Юлаев" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил минское "Динамо" (6:1). В составе уфимцев 4 результативные передачи отдал нападающий Линус Умарк.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Минск) - 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Голы: Бурдасов - 14 (бол., Хохряков), 11:29 - 1:0. Кемппайнен - 11 (бол., Ларсен, Умарк), 13:39 - 2:0. Степанов - 2 (Буйницкий, Ковыршин), 14:02 - 2:1. Хартикайнен - 8 (Семенов, Умарк), 29:26 - 3:1. Арзамасцев - 1 (Умарк, Кугрышев), 32:23 - 4:1. Кугрышев - 9 (Умарк, Кадейкин), 36:01 - 5:1. Майоров - 6 (мен., Сергеев, Кадейкин), 40:49 - 6:1.

Вратари: Метсола (Кареев, 52:01) - Карнаухов (Энрот, 40:00).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 28 (13+10+5) - 29 (12+12+5).

Судьи: Гашилов, Кислов.

25 ноября. Уфа. "Уфа-Арена".

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