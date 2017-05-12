16:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Салават" расторг контракт с Дмитрием Воробьевым

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"Салават Юлаев" и защитник Дмитрий Воробьев расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует официальный сайт уфимцев. Соглашение было рассчитано еще на один сезон. 31-летний хоккеист перешел в клуб прошлым летом и за год провел на площадке 42 матча, набрав в них 3 (1+2) очка.

"Салават Юлаев" поблагодарил Воробьева за профессиональное отношение к делу, самоотдачу и стремление к победе, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/rastorgnut-kontrakt-s-dmitriem-vorobyevym/

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