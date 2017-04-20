"Салават" приобрел защитника "Ванкувера"

"Салават Юлаев" приобрел у "Йокерита" права на датского защитника Филипа Ларсена, информирует официальный сайт уфимского клуба. В КХЛ 27-летний игрок выступал за "Югру" и "Йокерит", откуда вызывался на Матч звезд КХЛ 2016 года.

В активе Ларсена более 150 матчей в НХЛ за "Даллас", "Эдмонтон" и "Ванкувер", где он провел прошедший сезон. Также в своей карьере он играл в шведской и финской лигах и принимал участие в 5 чемпионатах мира в составе сборной Дании.



Взамен "Йокерит" получил права на шведского защитника Тима Эриксона и датского нападающего Никласа Йенсена, выбранных "Салаватом Юлаевым" на драфтах 2010 и 2012 годов.



"Салават Юлаев" достиг договоренности с Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта.