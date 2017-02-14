"Салават" прервал серию поражений, победив "Ак Барс" в "зеленом дерби"

"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду победил "Ак Барс" со счетом 3:1. Все голы были забиты в первом периоде. У уфимцев отличились Игорь Григоренко, Александр Нестеров и Александр Логинов. В составе казанцев шайбу забросил Атте Охтамаа.

"Ак Барс" уже обеспечил себе место в плей-офф КХЛ. "Салават", прервавший девятиматчевую серию из поражений, поднялся на шестую строчку в Восточной конференции и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" - "Ак Барс" - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы: Григоренко - 6 (Паршин, Леписто), 2:40 - 1:0. Нестеров - 3 (Арзамасцев, Лисин), 12:23 - 2:0. Охтамаа - 1 (Глинкин), 13:05 - 2:1. Логинов - 10 (Дм. Макаров, Паршин), 13:48 - 3:1.

Вратари: Сведберг - Гарипов (58:58).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 18 (7+6+5) - 18 (5+5+8).

Судьи: Ансонс, Франо.

14 февраля. Уфа. "Уфа Арена".