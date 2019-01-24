"Салават" переиграл "Куньлунь" и вышел в плей-офф КХЛ

"Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем"​ (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметился нападающий Максим Майоров и форвард Линус Умарк​. Китайская команда проигрывает на протяжении пяти матчей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Майоров – 9 (Хохряков), 10:10 – 0:1. Витасек – 3 (Савинайнен, Латта), 22:13 – 1:1. Умарк – 9 (Рыбин, Хартикайнен), 55:13 – 1:2.

Вратари: Лазушин (58:28) – Метсола.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 38 (18+8+12) – 20 (10+6+4).

Судьи: Белов, Сидоренко.

24 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".

Все о КХЛ – здесь