"Салават" переиграл "Куньлунь" и вышел в плей-офф КХЛ

"Салават Юлаев" одержал победу над "Куньлунем" (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметился нападающий Максим Майоров и форвард Линус Умарк. Китайская команда проигрывает на протяжении пяти матчей подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Майоров – 9 (Хохряков), 10:10 – 0:1. Витасек – 3 (Савинайнен, Латта), 22:13 – 1:1. Умарк – 9 (Рыбин, Хартикайнен), 55:13 – 1:2.
Вратари: Лазушин (58:28) – Метсола.
Штраф: 6 – 8.
Броски: 38 (18+8+12) – 20 (10+6+4).
Судьи: Белов, Сидоренко.
24 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".
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