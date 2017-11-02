"Салават" переиграл "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" на выезде одержал победу над "Куньлунем" - 3:2. В составе уфимцев по разу отличились Игорь Макаров, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен, у хозяев дубль оформил Жильбер Брюле.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Макаров - 6 (Коротков, Майоров), 10:05 - 0:1. Брюле - 7 (бол.), 24:51 - 1:1. Кемппайнен - 12 (Умарк), 29:44 - 1:2. Брюле - 8 (Воробей, Дефацио), 57:19 - 2:2. Ларсен - 9 (бол., Умарк), 59:07 - 2:3.
Вратари: Хелльберг (59:20) - Скривенс.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 36 (12+15+9) - 26 (7+13+6).
Судьи: Белов, Оленин.
2 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.
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