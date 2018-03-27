"Салават" не пустит на свою арену маскота и чирлидерш "Трактора"

"Салават Юлаев" решил не пустить на седьмой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против "Трактора" маскота и группу поддержки челябинцев, сообщил в своем Твиттере журналист Семен Галькевич. "Трактор" эту информацию подтвердил, подчеркнув, что подобная ситуация никак не регламентируется регламентом КХЛ.
Матч "Салават Юлаев" – "Трактор" состоится 27 марта в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Нечасто с таким сталкиваешься, но да... "Салават Юлаев" почему-то решил не пускать нашего талисмана на "Уфа-Арену", хотя лига талисманов гостевой команды на арене никак не регламентирует https://t.co/XCDlTFRtNE– ХК "Трактор" (@HCTraktor1947) 27 марта 2018 г.
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