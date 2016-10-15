"Салават" дома победил "Барыс"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Барыс" – 5:2. Клуб из Астаны потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Барыс" (Астана) – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Доус – 9 (Боченски, Сан-Пьер), 8:13 – 0:1. Лисин – 6 (бол., Логинов, Е. Бодров), 25:39 – 1:1. Капризов – 6 (Чернов), 35:58 – 2:1. Леписто – 1 (бол., Хартикайнен, Капризов), 48:58 – 3:1. Лисин – 7 (Д. Воробьев, Гончаров), 55:41 – 4:1. Доус – 10 (бол., Сан-Пьер), 56:58 – 4:2. Лазарев – 1 (мен., п.в.), 59:14 – 5:2.

Вратари: Сведберг – Карлссон (58:04 – 59:14).

Штраф: 12 – 6.

Броски: 39 (17+11+11) – 30 (11+10+9).

Судьи: Гебеи, Овчинников.

15 октября. Уфа. "Уфа Арена".