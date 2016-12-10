"Салават" дома победил "Амур"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл "Амур". Победную шайбу забросил нападающий Линус Умарк, оформивший дубль.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Попов - 3 (Назаров, Ли), 11:13 - 0:1. Лисин - 11 (Коротков), 28:55 - 1:1. Вл. Ушенин - 9 (Малевич, Рамстедт), 34:25 - 1:2. Литовченко - 2, 43:15 - 1:3. Умарк - 9 (бол., Леписто, Хартикайнен), 48:35 - 2:3. Куляш - 9 (Гончаров, Дм. Макаров), 52:25 - 3:3. Умарк - 10 (бол.), 60:24 - 4:3.
Вратари: Гаврилов - Метсола.
Штраф: 14 - 20.
Броски: 41 (13+16+11+1) - 33 (11+13+9+0).
Судьи: Акузовский, Бондарь.
10 декабря. Уфа. "Уфа Арена".