"Салават" дома победил "Адмирал" и прервал серию из четырех поражений подряд

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Адмирал" – 4:2. Решающую шайбу забросил защитник Денис Бодров. Благодаря этому успеху уфимский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

Голы: Энгквист - 2 (Корнеев, Умарк), 15:42 - 1:0. Умарк - 1 (бол., Куляш), 25:57 - 2:0. Е. Бодров - 2 (Лисин, Логинов), 32:56 - 3:0. Лисин - 2 (бол., Гончаров), 38:23 - 4:0. Лугин - 3 (бол., Ткачев, Саболич), 46:11 - 4:1. Барбашев - 2 (бол., Горшков, Бартулис), 50:33 - 4:2.

Вратари: Сведберг - Серебряков (59:24).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 30 (10+15+5) - 27 (5+12+10).

Судьи: Акузовский, Наумов.

14 сентября. Уфа. "Уфа Арена".