"Салават" дома обыграл "Нефтехимик", Хартикайнен оформил хет-трик

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Нефтехимик" – 4:1. Хет-трик в этой встрече оформил Теему Хартикайнен. Уфимский клуб одержал четвертую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Хартикайнен - 13 (Умарк, Капризов), 19:59 - 1:0. Хартикайнен - 14 (Майоров), 26:21 - 2:0. Брюле - 8 (Кинрейд, Секстон), 39:05 - 2:1. Арзамасцев - 5 (Коротков), 39:54 - 3:1. Хартикайнен - 15 (бол., Логинов, Умарк), 49:38 - 4:1.

Вратари: Сведберг - Лисутин (Колппанен, 40:00).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 40 (14+14+12) - 36 (10+11+15).

Судьи: Беляев, Одиньш.

10 ноября. Уфа. "Уфа Арена".