"Салават" дома обыграл "Ак Барс"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ак Барс" – 4:2. Решающую шайбу за пять минут до конца третьего периода забросил нападающий Теему Хартикайнен. Подопечные Игоря Захаркина одержали четвертую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Леписто - 4 (Лисин, Макаров), 15:48 - 1:0. Малыхин - 8 (Жуков, Обухов), 22:41 - 1:1. Ткачев - 12 (Лукоянов), 23:58 - 1:2. Арзамасцев - 6 (бол., Е. Бодров, Логинов), 38:52 - 2:2. Хартикайнен - 16 (бол., Капризов, Умарк), 54:49 - 3:2. Е. Бодров - 5 (бол., Леписто, Лисин), 57:48 - 4:2.

Вратари: Сведберг - Галимов.

Штраф: 6 - 45.

Броски: 37 (11+12+14) - 30 (9+9+12).

Судьи: Балушка, Бутурлин.

12 ноября. Уфа. "Уфа Арена".