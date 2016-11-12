16:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Салават" дома обыграл "Ак Барс"

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"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ак Барс" – 4:2. Решающую шайбу за пять минут до конца третьего периода забросил нападающий Теему Хартикайнен. Подопечные Игоря Захаркина одержали четвертую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Леписто - 4 (Лисин, Макаров), 15:48 - 1:0. Малыхин - 8 (Жуков, Обухов), 22:41 - 1:1. Ткачев - 12 (Лукоянов), 23:58 - 1:2. Арзамасцев - 6 (бол., Е. Бодров, Логинов), 38:52 - 2:2. Хартикайнен - 16 (бол., Капризов, Умарк), 54:49 - 3:2. Е. Бодров - 5 (бол., Леписто, Лисин), 57:48 - 4:2.

Вратари: Сведберг - Галимов.

Штраф: 6 - 45.

Броски: 37 (11+12+14) - 30 (9+9+12).

Судьи: Балушка, Бутурлин.

12 ноября. Уфа. "Уфа Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/matchcenter/70658/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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MikkaH

Казанские задрали уже ныть!!! Домашнее судейство есть, конечно, практически у всех. Или меня сейчас будут убеждать, что Ак Барс единственная ЧЕСТНАЯ команда КХЛ? Лучше скажите, что после Магнитов устали.

18:30

Singbеrt7

Уфимские балерины падали, как в танцах на льду!)). Лучшими были судьи! Играть практически половину периода в 3-4 игрока просто жесть.

18:08

Stolbun

Лучше сейчас проиграть, и в плофе долги вернуть. Ну а сегодня судьи были на высоте))

17:49

MikkaH

Не нойте, гопники! Всё по делу.

17:25

Gost

С победой девочки !

16:58

Gizza196

Судя по удалениям, у барсов шансов не было.

16:57

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