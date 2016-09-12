Вратарь "Сибири" Александр Салак в четвертый раз стал отцом. Теперь в семье чеха четверо детей - два мальчика и две девочки.
"Поздравляем Салака с рождением четвертого ребенка в семье! Это снова дочка! Два сына и две дочери! Здоровья жене Мише и новорожденной", - говорится в поздравлении пресс-службы новосибирского клуба.
Поздравляем @sasasalak с рождением четвертого ребенка в семье! Это снова дочка! :)Два сына и две дочери! Здоровья жене Мише и новорожденной!– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 12 сентября 2016 г.