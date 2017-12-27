20:27 | Хоккей — КХЛ

Саболич подписал двухлетний контракт с "Торпедо"

1

Нападающий Роберт Саболич заключил контракт с "Торпедо", сообщает официальный Твиттер КХЛ. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Напомним, что сегодня игрок покинул "Адмирал". В этом сезоне Саболич провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (10+15) очков.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Primorsky

Призываю всех неравнодушных болельщиков Адмирала в знак протеста действиям руководства клуба проигнорировать домашнюю игру 9 января с Югрой. Пусть пустые трибуны покажут кто они на самом деле. Может тогда и губер выгонит своего протеже? Предлагаю запустить это акцию и во всех соцсетях.

20:29