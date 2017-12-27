Саболич подписал двухлетний контракт с "Торпедо"

Нападающий Роберт Саболич заключил контракт с "Торпедо", сообщает официальный Твиттер КХЛ. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Напомним, что сегодня игрок покинул "Адмирал". В этом сезоне Саболич провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (10+15) очков.