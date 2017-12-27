Саболич подписал двухлетний контракт с "Торпедо"

Нападающий Роберт Саболич заключил контракт с "Торпедо", сообщает официальный Твиттер КХЛ. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Напомним, что сегодня игрок покинул "Адмирал". В этом сезоне Саболич провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (10+15) очков.
Саболич заключил контракт на два года с @torpedonn– KHL Media Team (@khlmediateam) 27 декабря 2017 г.
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Primorsky
Призываю всех неравнодушных болельщиков Адмирала в знак протеста действиям руководства клуба проигнорировать домашнюю игру 9 января с Югрой. Пусть пустые трибуны покажут кто они на самом деле. Может тогда и губер выгонит своего протеже? Предлагаю запустить это акцию и во всех соцсетях.
20:29