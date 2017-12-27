Саболич и Блум расторгли контракты с "Адмиралом"

Нападающий Роберт Саболич и защитник Джонатон Блум расторгли контракт с "Адмиралом", сообщает ТАСС. Соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

"Оба моих клиента обратились к руководству клуба с просьбой расторгнуть договор. Мы пришли к соглашению, мы покидаем "Адмирал", – сказал агент хоккеистов Алеша Пилко.

В этом сезоне Саболич провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (10+15) очков, на счету Блума – 43 матча и 19 (1+18) баллов за результативность.