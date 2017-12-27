Саболич и Блум перейдут в клубы Западной конференции КХЛ

Как стало известно "СЭ", нападающий Роберт Саболич и защитник Джонатон Блум продолжат карьеру в клубах Западной конференции КХЛ. Оба клуба входят в восьмерку сильнейших на Западе.

Напомним, сегодня "Адмирал" расторг контракты с 29-летним Саболичем и 28-летним Блумом.

В текущем сезоне на счету Саболича 25 (10+15) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-12". В активе Блума 19 (1+18) результативных баллов в 43 играх при "-5".

Отметим, что из клубов первой восьмерки свободные легионерские вакансии есть у "Торпедо", надеющегося усилить нападение, и московского "Динамо", проявлявшего интерес к бывшему защитнику "Адмирала" Оскару Бартулису. В Блуме также заинтересован "Сочи". (Игорь ЕРОНКО)