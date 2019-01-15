12:54 | Хоккей — КХЛ

"С днем рождения, Леша". Черепанову могло бы исполниться 30 лет

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"Авангард" в официальном Твиттере напомнил о дне рождения бывшего хоккеиста Алексея Черепанова. Хоккеист скончался в 20-летнем возрасте 13 октября 2008 года. Во время матча с "Витязем" у него остановилось сердце.

"Время бежит со скоростью, которую мы не можем осознать, пока не наступают такие дни. Алексею Черепанову сегодня могло бы исполниться 30 лет. С днём рождения, Лёша. Мы помним. Нам тебя не хватает", – говорится в сообщении "Авангарда".

 

Сегодня ему исполнилось бы 30. Одна из самых ужасных трагедий в истории российского хоккея
 

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