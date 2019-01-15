"С днем рождения, Леша". Черепанову могло бы исполниться 30 лет

"Авангард" в официальном Твиттере напомнил о дне рождения бывшего хоккеиста Алексея Черепанова. Хоккеист скончался в 20-летнем возрасте 13 октября 2008 года. Во время матча с "Витязем" у него остановилось сердце.

"Время бежит со скоростью, которую мы не можем осознать, пока не наступают такие дни. Алексею Черепанову сегодня могло бы исполниться 30 лет. С днём рождения, Лёша. Мы помним. Нам тебя не хватает", – говорится в сообщении "Авангарда".

Время бежит со скоростью, которую мы не можем осознать, пока не наступают такие дни.



Алексею Черепанову сегодня могло бы исполниться 30 лет.



С днём рождения, Лёша. Мы помним. Нам тебя не хватает. pic.twitter.com/127CIlcH9E – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 15 января 2019 г.

Сегодня ему исполнилось бы 30. Одна из самых ужасных трагедий в истории российского хоккея

