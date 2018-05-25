20:34 | Хоккей — КХЛ

С автомобиля Глинкина в Челябинске сняли колеса


Нападающий "Трактора" Антон Глинкин сегодня утром обнаружил свой автомобиль без колес. Игрок вчера вернулся в Челябинск и припарковал свой "Мерседес" у подъезда. Ночью воры сняли колеса с автомобиля и оставили его на кирпичах.

- Я бы не хотел поднимать эту тему, - приводит "Первый областной" слова Глинкина. - Я и так прославился в том самолете, который летел из Турции в Челябинск. 

Глинкин ранее подписал контракт с "Трактором". Предыдущие два сезона он выступал за "Ак Барс".

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https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/mers-glinkina-razuli/

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