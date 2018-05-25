С автомобиля Глинкина в Челябинске сняли колеса

Нападающий "Трактора" Антон Глинкин сегодня утром обнаружил свой автомобиль без колес. Игрок вчера вернулся в Челябинск и припарковал свой "Мерседес" у подъезда. Ночью воры сняли колеса с автомобиля и оставили его на кирпичах.
- Я бы не хотел поднимать эту тему, - приводит "Первый областной" слова Глинкина. - Я и так прославился в том самолете, который летел из Турции в Челябинск.
Глинкин ранее подписал контракт с "Трактором". Предыдущие два сезона он выступал за "Ак Барс".
Дополнительная информация
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/mers-glinkina-razuli/
Материалы других СМИ