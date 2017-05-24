Ржига останется на посту главного тренера "Слована"

Директор "Слована" по скаутингу Алексей Яшкин сообщил, что главный тренер команды Милош Ржига останется на своей должности на следующий сезон.

– Как поживает ваш сын (Дмитрий – форвард "Сени-Луиса" – Прим. "СЭ")?

– Все нормально. Здесь в Москве сейчас.

– Когда он присоединиться к выбравшей его "Сибири"?

– Спросите у Фастовского (улыбается). Знаю, что у него контракт на следующий год.

– Милош Ржига остается?

– Да, у него контракт. К нему есть вопросы, потому что в плей-офф не вошли. (Евгений БЕЛОУСОВ, Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)