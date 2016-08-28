Рыспаев вызван в сборную Казахстана

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев, получивший бессрочную дисквалификацию за побои в матче Кубка президента Казахстана против "Красной звезды Куньлунь", вызван в расположение сборной Казахстана, информирует пресс-служба клуба. Вскоре игрок отправится с командой в Осло, где состоится олимпийский квалификационный турнир. Напомним, что в матче с "Куньлунем" через три минуты после начала поединка Рыспаев стал атаковать игроков соперника. Нарушитель позже составил и отправил в КХЛ и СДК официальное письмо с просьбой пересмотреть решение о бессрочной дисквалификации свое поведение.