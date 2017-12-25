Рыспаев вернулся в "Барыс"

Защитник Дамир Рыспаев сообщил о возвращении в "Барыс". Ранее 22-летний игрок расторг контракт с усть-каменогорским "Торпедо".

- Да, все, - цитирует "Р-Спорт" Рыспаева, ответившего на вопрос о возвращении в стан астанинцев.

Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" - защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

За усть-каменогорское "Торпедо" Рыспаев выступал с сентября по декабрь 2017 года. За это время он провел 7 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу.